Топ-5 самых разрушительных эмоций

Специалисты пришли к выводу, что эмоциональные привычки человека могут воздействовать не только на психологическое состояние, но и на физическое, сообщает Men's Life.

Австрийские ученые по психосоматике в течение долгих пяти лет наблюдали за поведением 2000 человек. В результате исследования специалисты получили возможность составить рейтинг вредных для здоровья человека эмоций.

На первом месте – жадность. Древние мудрецы говорили, что жадность – это грех, при котором человек лишает себя возможности получать радость и удовлетворение от того, что отдает. К сожалению, чувство жадности одолевает очень многих людей и справиться с этим пороком получается далеко не у всех.

Сразу за жадностью следует ревность. Это мучительное сомнение в чьей-то верности и любви вызывает у человека гамму отрицательных чувств и способно привести к нежелательным последствиям. Психологи утверждают, что ревность способна нанести сокрушительный удар по психике человека.

На третьем месте стоит зависть. Это чувство досады, которое вызвано успехами и благополучием других людей. Древние греки говорили, что зависть – это болезнь ума. Завистливые люди, в первую очередь, вредят собственной психике, а это может привести к проблемам со здоровьем.

Четвертой вредной эмоцией назвали жалость к себе. Жалость человека к себе считается одной из наиболее отрицательных и разрушительных эмоций. Помимо этого она является причиной негативного мышления. Вместо того чтобы жалеть себя, необходимо найти силы изменить что-то, повлиять на ситуацию и свою судьбу.

На пятой позиции рейтинга самых опасных человеческих эмоций расположилось самобичевание. Эта пагубная привычка связана с осознанным обвинением человеком самого себя в каких-либо совершенных поступках. Иными словами – это психологическое насилие над собой.

Все перечисленные выше негативные эмоции способны отрицательно влиять на нервную систему человека, также они могут привести к гормональным проблемам, инфаркту, повышению уровня сахара в крови и даже онкологическим заболеваниям.