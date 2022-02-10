У России нет агрессивных планов по Украине – глава разведки РФ

﻿Россия не вынашивает никаких агрессивных планов по отношению к Украине, сообщения об этом – намеренная дезинформация Запада. Об этом заявил журналистам в четверг директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, пишет Максим Блинов, РИА Новости.

"У России не было и нет никаких агрессивных планов в отношении Украины. Мы видели, мы знаем, как эта откровенная ложь, причем ложь очень опасная, начала распространяться с другого берега Атлантики, и эту ложь подхватили в целом ряде западных столиц", – сказал он.

По его мнению, главная угроза для Украины – это "внутриукраинский вооруженный конфликт между киевским режимом и Донецкой и Луганской народными республиками" .