У России нет агрессивных планов по Украине – глава разведки РФ
Россия не вынашивает никаких агрессивных планов по отношению к Украине, сообщения об этом – намеренная дезинформация Запада. Об этом заявил журналистам в четверг директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, пишет Максим Блинов, РИА Новости.
"У России не было и нет никаких агрессивных планов в отношении Украины. Мы видели, мы знаем, как эта откровенная ложь, причем ложь очень опасная, начала распространяться с другого берега Атлантики, и эту ложь подхватили в целом ряде западных столиц", – сказал он.
По его мнению, главная угроза для Украины – это
"внутриукраинский вооруженный конфликт между киевским режимом и Донецкой и Луганской народными республиками".
"И, конечно, единственный путь для урегулирования этого конфликта – это дипломатический путь. Это путь через реализацию комплекса мер по выполнению минских соглашений", – сказал он.