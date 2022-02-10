Больной коронавирусом Жириновский отказывается лечиться - Mash

Состояние российского депутата от ЛДПР Владимира Жириновского, который был госпитализирован с COVID-19 в Центральную клиническую больницу в Москве, ухудшается. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, у политика прогрессирует дыхательная недостаточность, сатурация 90–91%, ситуация осложняется сахарным диабетом.

"При этом он считает себя здоровым, рвётся работать и противится лечению — чтобы продолжать неинвазивную вентиляцию лёгких, ему дают успокоительное" , - пишет СМИ. ﻿

Правое лёгкое поражено примерно на 30%, левое на 50%, но площадь заражения увеличивается.