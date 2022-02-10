Зеленский: Скопление войск РФ у границ – это психологическое давление

Владимир Зеленский провел встречу с представителями Европейской бизнес-ассоциации, во время которой он проинформировал присутствующих о ситуации в сфере безопасности внутри государства и у его границ, поскольку этот вопрос сегодня волнует представителей и отечественного, и иностранного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба﻿ президента.

"Мы считаем, что накопление войск у границ – это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим. Что касается рисков – риски есть и не заканчиваются с 2014 года. Вопрос в градусе этих рисков и как мы на них реагируем", – заявил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы усилить свою обороноспособность и иметь возможность отреагировать на любое развитие событий. В частности, проводятся плановые учения, осуществляются мероприятия, направленные на улучшение обеспечения войск.

"Сегодня у нас достаточно сил и вооружения, чтобы достойно защищать наше государство без привлечения кого бы то ни было, кроме военных", – заверил он.

В то же время, как отметил президент, наши международные партнеры и союзники также активизировали свою деятельность по поддержке Украины и стабилизации ситуации.

Поэтому в последнее время можно наблюдать большое количество визитов в нашу страну мировых лидеров, представителей стран ЕС, а также много переговоров в разных форматах для уменьшения напряжения у украинских границ.

"Многие страны мира являются нашими друзьями. Считаю, что объединение усилий стран Европейского Союза, Соединенных Штатов, объединение устойчивой позиции по поддержке Украины – очень важный сигнал", – сказал Владимир Зеленский.

Поэтому, как отметил глава государства, вопрос безопасности не должен влиять на жизнедеятельность страны.