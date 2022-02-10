Nissan привез в Чикаго три концептуальных пикапа

На открывшейся в Чикаго автомобильной выставке состоялась презентация трех концептуальных пикапов на базе модели Frontier Crew Cab. Новинки отличаются эффектным дизайном и комплектацией, сообщает Обозреватель.

Год назад компания Nissan представила новое поколение среднеразмерного пикапа Frontier. Модель была хорошо приняты публикой – за три месяца с момента появления автомобиля у дилеров продажи выросли на 115%. Чтобы отпраздновать этот успех и вспомнить об исторических моделях пикапов бренда к автошоу в Чикаго были подготовлены три самобытных концепта: Project 72X, Project Hardbody и Project Adventure. Все они созданы на основе версии Frontier с полноразмерной кабиной Crew Cab, но используют различные комплектации – S, SV и PRO-4X.

Project 72X

При создании Project 72X использовался вариант Frontier Crew Cab S 4x4. Источник: Nissan

При создании Project 72X использовался вариант Frontier Crew Cab S 4x4. Вдохновение дизайнеры черпали в самом популярном пикапе Nissan прошлых лет – Datsun 720. Впервые эта модель была представлена в конце 1979 года. Первоначально пикап импортировался на американский рынок из Японии, но уже в 1983 году он стал первой моделью марки, собранной в США на заводе в Смирне, штат Теннесси.

Концепт отличается увеличенной на 63 мм подвеской, защитным каркасом и белыми стальными дисками PRO-4X. Источник: Nissan

Концепт 2022 года окрашен в серый цвет и украшен черно-белыми аппликациями. От серийной модели концепт отличается увеличенной на 63 мм подвеской с передними регулируемыми верхними рычагами, защитным каркасом и белыми стальными дисками PRO-4X.

Project Hardbody

Project Hardbody создан в честь популярного пикапа прошлых лет – Nissan D21 "Hardbody.". Источник: Nissan

Еще одной отсылкой к прошлому стал концепт Project Hardbody. Так назывался еще один популярный пикап марки – Nissan D21 "Hardbody." Эта модель до сих пор привлекает внимание своим харизматичным дизайном и надежностью. Имя "Hardbody" (англ. жесткий кузов) за особо прочную конструкцию грузового отделения и агрессивный внешний вид. Автомобиль неоднократно побеждал в различных соревнованиях и был популярен на пляжах Калифорнии.

В грузовом отделении смонтировали защитный каркас с креплением для запасного колеса и дополнительной светотехники. Источник: Nissan

Project Hardbody построен на базе Frontier Crew Cab SV 4x4. Его дорожный просвет увеличили на 76 мм, добавили расширители колесных арок PRO-4X и установили особые колесные диски в стиле модели Hardbody с 33-дюймовой резиной. В грузовом отделении смонтировали защитный каркас с креплением для запасного колеса и дополнительной светотехники. Ярко-красный кузов украсили черными контрастными аппликациями.

Project Adventure

Самым "навороченным" из троицы стал концепт Project Adventure (англ. приключение). Он создан на основе топовой модификации Frontier Crew Cab PRO-4X. Как следует из названия, автомобиль адресован любителям активного отдыха и путешественникам.

Project Adventure адресован любителям активного отдыха и путешественникам. Источник: Nissan

Для этого пикап оснастили увеличенным на 127 мм клиренсом, 34-дюймовыми внедорожными шинами и карбоновым шноркелем для преодоления водных преград. В грузовом отделении разместили туристический органайзер Yakima, а над ним смонтировали каркас с палаткой дополнительный экспедиционный багажник. Развлекать путешественников на привале будет аудиосистема с Bluetooth от Kicker. Кузов пикапа украсили аппликацией в виде карты США.