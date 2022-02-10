Двухэтапная аутентификация Google вдвое сократила количество взломов аккаунтов

Недавно компания Google сделала двухэтапную аутентификацию включенной по умолчанию для 150 млн пользователей. Это помогло сократить количество случаев взлома аккаунтов вдвое, сообщает РБК-Украина.

Согласно сообщению Google, компания нацелена на будущее без паролей, которое и в дальнейшем будет защищать безопасность ее пользователей. Между тем двухэтапная проверка является основным элементом стратегии компании, поскольку она повышает безопасность благодаря требованию относительно наличия физического предмета, такого как ключа безопасности или же мобильного телефона для получения уникального SMS-сообщения.

Еще в 2018 году инженеры Google обнаружили, что более 90% аккаунтов не используют двухэтапную аутентификацию. Как отмечают представители компании, главным барьером остается то, что пользователи иногда недооценивают соответствующую процедуру.