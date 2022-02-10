Как получить первые водительские права: пошаговая инструкция

Для получения первого водительского удостоверения нужно пройти через ряд формальностей, успешно сдать экзамены по теории ПДД и практику вождения, сообщает Дорожный адвокат.

Каждый год на дорогах появляется все больше автомобилей. А значит, и увеличивается количество лиц, которые хотят получить водительское удостоверение. Однако процесс получения водительского удостоверения впервые – достаточно длительный процесс.

С чего начать?

Во-первых, нужно подобрать автошколу для обучения. В крупных городах есть широкий выбор учебных заведений. Поэтому обычно выбирают автошколу, которая ближе к дому или работе, или по отзывам знакомых, которые там учились.

Во-вторых, необходимо пройти теоретический курс обучения в автошколе. Обычно он длится от 2 до 4 месяцев.

Далее практические занятия с инструктором на автомобиле автошколы. В каждой автошколе есть свое обязательное количество часов, которые нужно проездить.

После прохождения теории и практического вождения во многих автошколах сдают внутренний экзамен, который максимально приближен к экзамену в территориальном сервисном центре.

После успешного прохождения внутреннего экзамена автошкола выдает ученику документы об окончании обучения. На основании этих документов можно регистрироваться в территориальном сервисном центре для сдачи экзаменов.

При условии успешной сдачи экзаменов в сервисном центре можно получить заветное удостоверение водителя.

Перечень документов для обучения в автошколе:

Паспорт и идентификационный код:

Цветная фотография размером 35 * 45 мм:

Медицинская справка, подтверждающая, что состояние здоровья позволяет управлять транспортным средством.

Перечень документов для подачи в сервисный центр:

После окончания автошколы ученику возвращается фотография с медицинской справкой и выдается справка от автошколы о ее успешном окончании. Все эти документы предоставляются в сервисный центр для допущения к экзаменам.

Что изменилось в 2022 году

В соответствии с Положением о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами, утвержденным Постановлением КМУ, после успешной сдачи теоретической части экзамена есть 3 месяца, чтобы сдать практическую часть.

Сдача экзамена фиксируется на фото и видео. Это сделано с целью уменьшения коррупционной составляющей в получении водительского удостоверения.

Если не сдать практической части экзамена три раза, придется снова идти на учебу в автошколу.

Еще один довольно интересный момент относительно автомобиля. Если в автошколе обучение проводилось на автомобиле с автоматической коробкой передач, то сдавать также нужно на автомобиле с автоматической коробкой передач. В удостоверение вносится пометка о вождении на "автомате", и в будущем управлять автомобилем с механической коробкой передач запрещается.

Если обучение проводилось на автомобиле с механической коробкой передач, то можно управлять как на "автомате", так и на "механике".

Срок действия водительского удостоверения

Первое водительское удостоверение выдается сроком на два года. После истечения этого срока его можно обменять. Но при условии, что водитель не совершит более двух нарушений правил дорожного движения.