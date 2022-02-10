СБУ сообщила о предотвращении теракта

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении агента, готовившего теракт в Киеве. Им оказался местный житель, завербованный представителями одной из белорусских госструктур, сообщили в СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленника на попытке поджога автомобиля у здания одной из столичных общественных организаций.

СБУ установила, что он занимался также устрашением представителей СМИ и иностранных граждан. Для этого наносил надписи с угрозами и провокациями возле их помещений на территории Киева и сообщал о псевдоминировании, отмечает спецслужба.

Кроме того, злоумышленник причастен к организации несанкционированных "митингов" возле зарубежных дипломатических представительств. Участники этих мер использовали деструктивную агитацию, добавили в СБУ.

фото СБУ

"По предварительным данным, действия вражеского агента были направлены на расшатывание внутриполитической обстановки в Украине и дискредитацию нашего государства перед странами ЕС и гражданами Республики Беларусь. Кроме того, злоумышленник собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов" , - сообщает СБУ.

По данным следствия, его завербовали в одной из анонимных групп в Telegram. Для связи с "кураторами" он использовал запрещенные электронные почты, а оплату получал на банковскую карту.

Установлено, что для совершения теракта злоумышленник приобрел транспортное средство, легковоспламеняющиеся материалы и пиротехнику.

В настоящее время злоумышленника задержали и сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Открыто производство по ст. 111 (госизмена) и ст. 258 (террористический акт) УК Украины.