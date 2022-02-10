Цены на кофе выросли до самого высокого уровня за 10 лет

Фьючерсы на кофе в Нью-Йорке достигли самого высокого уровня за десять лет на фоне растущей обеспокоенности по поводу ограниченных поставок. Толкают вверх цены на кофе и глобальные тенденции: мировые цены на продовольствие продолжают расти, сообщает ПроФинанс.

Цены на арабику более чем удвоились за последний год из-за засушливой погоды в Бразилии, потрясений в цепочке поставок и транспортных расходов. Чтобы справиться с нехваткой предложения, обжарщики обратились к запасам. В результате, запасы кофе на американской бирже ICE Futures опустились до самого низкого уровня за 22 года.

На бирже ICE после достижения самого низкого уровня с февраля 2000 года запасы, вероятно, упадут ниже 1 миллиона мешков, предположил Алекс Боутон, кофейный брокер в Sucden Financial Ltd. Этот сценарий может спровоцировать резкое движение вверх, сказал он. В среду ICE сообщила о падении запасов на портовых складах, контролируемых биржей, 15-й день подряд до 1,035 млн мешков.

Еще одним признаком дефицита поставок является то, что отгрузки бразильского зеленого кофе упали на 14% в январе, а президент группы экспортеров Cecafe Николя Руэда заявил, что нехватка места на кораблях по-прежнему является большой проблемой для экспортеров. По его словам, запасы невелики после падения производства в прошлом году, и это состояние, вероятно, сохранится до тех пор, пока новый урожай не появится на рынке, примерно в мае и июне.

Фьючерсы на арабику выросли на 3,6% до $2,5845 за фунт в Нью-Йорке, что является самой высокой ценой закрытия с сентября 2011 года. Нерафинированный сахар вырос второй день подряд, какао также подорожало. По словам Натальи Гандольфи, аналитика HedgePoint Global Markets в Бразилии, снижение индекса доллара в этом месяце влияет на денежный поток и способствует росту цен на сырьевые товары.

Акции компаний, которые производят или торгуют кофе, могут отреагировать после того, как фьючерсы на сырье достигли наибольшей за 10 лет цены в Нью-Йорке на фоне растущих опасений по поводу нехватки поставок. Сюда относятся CCL Products, производитель и экспортер порошкового и гранулированного кофе. Для Tata Coffee продажи обжаренного, молотого и растворимого кофе составляют почти 84% его выручки, по данным Bloomberg.

Между тем, Индонезия экспортировала 15 684,23 тонны кофейных зерен робуста из суматранской провинции Лампунг в январе, свидетельствуют данные местного торгового представительства в четверг.

Данные показали, что поставки снизились с пересмотренных 22 259,28 тонн в том же месяце прошлого года.

Экспорт упал в январе, так как торговая деятельность замедлилась в преддверии празднования Лунного Нового года в начале февраля, сказал трейдер в интервью Reuters, в то время как экспортеры ожидали нового урожая кофе.

Трейдер добавил, что мини-урожай фасоли суматранской робусты может созреть примерно в марте в некоторых районах Лампунга, в то время как основной сезон сбора урожая в южном регионе острова ожидается примерно в мае или июне.