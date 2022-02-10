Украинские таксисты планируют забастовку на День влюбленных

В социальных сетях активно обсуждается забастовку таксистов 14 февраля – в День Влюбленных. В этот день планируется существенное увеличение спроса на такси, особенно к вечеру, сообщает 24 Канал.

Основное требование перевозчиков – повышение тарифов ведущих агрегаторов и служб такси в городах Украины. Таксисты не будут использовать агрегаторы Bolt, Uklon, Uber, OnTaxi и другие региональные службы такси для приема заказов. Возможно, таксисты будут брать пассажиров "с руки" по более высоким тарифам.

Цель забастовки – донести до управляющих служб такси, что тарифы экономически не обоснованы. Таксисты требуют повышения тарифов на 20-30%. Ведь в последнее время существенно увеличились цены на горючее и услуги по обслуживанию автомобилей.

Если требования таксистов не будут выполнены, они грозят продлить забастовку до 20 февраля.