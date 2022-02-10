Вице-премьер Стефанишина заболела коронавирусом

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заболела коронавирусом. Об этом она сообщила в начале своего онлайн-выступления во время одной из конференций госорганов власти, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"К сожалению, не могу быть с вами физически - COVID беспощаден ко всем" , - сказала Стефанишина.

Напомним, недавно министр обороны Украины Алексей Резников снова заболел коронавирусом.

Кроме того, руководитель Офиса президента Андрей Ермак также недавно получил положительный тест на коронавирус, вскоре стало известно о его выздоровлении.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 41 694 человек, зафиксировано 280 летальных случаев, 16 628 пациентов выздоровели.