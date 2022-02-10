Французы показали электрический скуперкар с технологиями Formula E

Французский люксовый бренд DS представил концепт E-Tense Performance. Электрический суперкар построен на шасси прототипа Формулы E, сообщает РБК-Украина.

Спортивное купе оснащено парой электродвигателей суммарной мощностью в 805 л.с. Более впечатляющим является максимальный крутящий момент, который составляет 8000 Нм. Тяговая батарея с углеродно-алюминиевым композитным корпусом расположилась в задней части кузова.

По словам инженеров компании, электромоторы обеспечивают мощность рекуперации до 600 кВт. С такой интенсивностью "торможения двигателем" тормозные суппорты и диски утрачивают свою значимость, но на концепте она присутствует по соображениям безопасности.

Французский автопроизводитель анонсировал, что машина способна разогнаться от 0 до 100 км/ч за 2 секунды. Интересно, что прототип – это не просто демонстрация дизайна будущих серийных моделей компании. Уже в феврале профессиональные гонщики и чемпионы Formula E Жан-Эрик Вернь и Антонио Феликс да Кошта сядут за руль DS E-Tense Performance, чтобы помочь настроить подвеску и рулевое управление для дорог общего пользования.

Задача DS E-Tense Performance – протестировать различные инновации, которые мы увидим на серийных DS до конца десятилетия. В краткосрочной перспективе появление серийной версии машины кажется маловероятным, но в компании такую возможность полностью не исключают. Пока приобрести DS E-Tense Performance можно только в форме NFT, причем для продажи предлагаются две разные серии.