Илона Маска высмеяли из-за публикации в Twitter

Предпринимателя Илона Маска высмеяли в Twitter за его саркастическую публикацию. В ней он поблагодарил людей, которые курят, сообщает РБК-Украина.

Маск является довольно активным пользователем платформы Twitter. В своей социальной сети предприниматель часто делится подробностями очередных достижений его компаний и анонсами новых запусков ракет SpaceX. В то же время иногда он любит пошутить или же поделиться очередным мемом.

В этот же раз, Маск прислал саркастическую публикацию. В ней он поблагодарил людей, которые продолжают курить. Миллиардер пытался намекнуть на то, что эта плохая привычка на самом деле вызывает большие риски для здоровья, повреждает дыхательную систему и заставляет выглядеть старше своего реального возраста.

Thank You for Smoking — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2022

В конце концов, не всем понравились такие поучения от предпринимателя. Первым отреагировал стример TimTheTatman, который ответил Маску: "Никаких проблем, Илон" и прислал фотографию с большой сигарой. После этого к треду присоединились и другие пользователи, которые продолжили высмеивать основателя Tesla.

Некоторые же напомнил Маску о том, как он попробовал марихуану во время подкаста у Джо Рогана.