Олимпиада-2022: американская сноубордистка выиграла золото в хафпайпе

Состоялись женские соревнования по сноубордингу в дисциплине хафпайп, сообщает РБК-Украина.

В финале приняло участие 12 спортсменок. Которые представляли семь стран, больше всего было китаянок – три сноубордистки.

Наибольшее количество баллов набрала американка Хлоя Ким, ставшая олимпийской чемпионкой в хафпайпе на вторых Играх подряд.

Медали в хафпайпе выиграли:

"золото" – Хлоя Ким (США) – 94 балла

"серебро" – Керальт Кастельет (Испания) – 90,25 баллов

"бронза" – Томмита Сена (Япония) – 88,25 баллов

Напомним, что американец Нейтан Чен стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию.