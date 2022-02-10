Порошенко провел встречу с Сенцовым

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко провел встречу с украинским режиссером, бывшим политзаключенным Олегом Сенцовым, сообщает Интерфакс-Украина.

Порошенко напомнил о том, какие меры должна немедленно предпринять действующая власть для укрепления обороноспособности Украины.

"Наполнить стратегические резервы, поднять денежное довольствие, чтобы укомплектовать боевые бригады, закупить то вооружение, которое нам нужно, и срочно выставить его на границах, начать подготовку позиций, выделить средства местному самоуправлению для развертывания территориальной обороны. Мы дали полный план, что нужно делать уже сейчас, а не спорить с нашими международными партнерами. Вот моя рука – полковник Порошенко готов стать на защиту" , - заявил Порошенко.

Он отметил, что встреча с Сенцовым была "теплой и содержательной".

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"Говорили о культуре и украинском кино, об украинском Крыме и деоккупации, о необходимости объединить усилия мира для освобождения всех пленников Кремля, об угрозах новой агрессии Путина и ситуации в стране, о политически мотивированном преследовании оппозиции и выборочном правосудии, и как они влияют на имидж Украины" , - рассказал Порошенко.

Он также поблагодарил Сенцова за его позицию о недопустимости политических преследований.

"Рад, что по многим позициям наши с Олегом мнения совпадают. В частности, в ключевом — в трудные времена страна и общество должны быть объединены и готовы, как в 2014 году, совместно дать отпор врагу. Благодарен Олегу за встречу и за его принципиальную позицию, я очень ценю. A friend in need is a friend indeed" , – отметил он.

Сенцов в свою очередь поддержал позицию о необходимости объединения всех патриотических проевропейских сил перед угрозой нового российского вторжения.