Кулеба: Донбасс – это тема №1, но нельзя забывать о Крыме
Украина обратилась к ОБСЕ с запросом, чтобы миссия подготовила доклад о раздаче российских паспортов на неподконтрольных Украине территориях. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге после встречи с польским главой МИД и председателем ОБСЕ Збигневом Рау, сообщает "Украина 24".
Кроме того, Кулеба заявил, что РФ блокирует доступ наблюдателей СММ ОБСЕ на оккупированных территориях и работу ТКГ.
"Единственным государством ОБСЕ, которое совершает агрессию по отношению к другому члену Организации на суше и на море, является Россия", – добавил глава МИД Украины.
Кулеба обратился в ОБСЕ с запросом, чтобы СММ подготовила доклад о раздаче российских паспортов на оккупированных территориях Донбасса.
"Украина должна задавать болезненные вопросы России и требовать ответа", – утверждает дипломат.
Сложную ситуацию нельзя разрешить без принятия сложных решений, считает глава МИД Украины. Также он отметил, что
"Донбасс – это тема №1, но нельзя забывать о Крыме".