Кулеба: Донбасс – это тема №1, но нельзя забывать о Крыме

Украина обратилась к ОБСЕ с запросом, чтобы миссия подготовила доклад о раздаче российских паспортов на неподконтрольных Украине территориях. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге после встречи с польским главой МИД и председателем ОБСЕ Збигневом Рау, сообщает "Украина 24"﻿.

Кроме того, Кулеба заявил, что РФ блокирует доступ наблюдателей СММ ОБСЕ на оккупированных территориях и работу ТКГ.

"Единственным государством ОБСЕ, которое совершает агрессию по отношению к другому члену Организации на суше и на море, является Россия", – добавил глава МИД Украины.

Кулеба обратился в ОБСЕ с запросом, чтобы СММ подготовила доклад о раздаче российских паспортов на оккупированных территориях Донбасса.

"Украина должна задавать болезненные вопросы России и требовать ответа", – утверждает дипломат.