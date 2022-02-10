Вирус Эбола может скрываться в мозге годами и вызывать рецидив
Медицинский исследовательский институт инфекционных заболеваний армии США провел работу, в которой авторы выяснили, что вирус Эбола может скрываться в мозге и оставаться там спустя годы после лечения, сообщает Хайтек.
Авторы новой работы заявили, что вирус Эбола, сохраняющийся в определенных областях тела, может вновь стать активным даже спустя время после лечения моноклональными антителами.
Отмечается, что недавно в Африке произошли вспышки Эболы: они связаны с персистирующей инфекцией — это такие формы заболеваний, при которых после перенесенной инфекции не наступает очищения от инфекционного патогена. Нередко возбудители инфекции длительно пребывают в латентном состоянии либо при неблагоприятном состоянии макроорганизма способны реактивироваться с появлением новых клинических доминант.
Это произошло с людьми, которые уже пережили несколько вспышек Эболы. Но исследователи не знали, в какой части организма скрывается вирус. Поэтому авторы новой работы использовали нечеловеческую модель приматов, которая наиболее точно воспроизводит болезнь, вызванную вирусом Эбола, чтобы понять, где прячется вирус.
Вирус Эбола вызывает одно из самых смертоносных инфекционных заболеваний, известных человечеству. Это все еще серьезная угроза в Африке, и, по данным ВОЗ, только в 2021 году там произошло три вспышки.
Ранее сообщалось о рецидивах вируса Эбола. Например, британская медсестра пережила рецидив вируса в головном мозге. Она перенесла менингоэнцефалит через девять месяцев после выздоровления.