Вирус Эбола может скрываться в мозге годами и вызывать рецидив

Медицинский исследовательский институт инфекционных заболеваний армии США провел работу, в которой авторы выяснили, что вирус Эбола может скрываться в мозге и оставаться там спустя годы после лечения, сообщает Хайтек.

Авторы новой работы заявили, что вирус Эбола, сохраняющийся в определенных областях тела, может вновь стать активным даже спустя время после лечения моноклональными антителами.

Отмечается, что недавно в Африке произошли вспышки Эболы: они связаны с персистирующей инфекцией — это такие формы заболеваний, при которых после перенесенной инфекции не наступает очищения от инфекционного патогена. Нередко возбудители инфекции длительно пребывают в латентном состоянии либо при неблагоприятном состоянии макроорганизма способны реактивироваться с появлением новых клинических доминант.

Это произошло с людьми, которые уже пережили несколько вспышек Эболы. Но исследователи не знали, в какой части организма скрывается вирус. Поэтому авторы новой работы использовали нечеловеческую модель приматов, которая наиболее точно воспроизводит болезнь, вызванную вирусом Эбола, чтобы понять, где прячется вирус. ﻿

Вирус Эбола вызывает одно из самых смертоносных инфекционных заболеваний, известных человечеству. Это все еще серьезная угроза в Африке, и, по данным ВОЗ, только в 2021 году там произошло три вспышки.

Ранее сообщалось о рецидивах вируса Эбола. Например, британская медсестра пережила рецидив вируса в головном мозге. Она перенесла менингоэнцефалит через девять месяцев после выздоровления.