Гетманцев предложил многократно повысить ренту на украинский газ

Депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект о повышении налога на добычу украинского природного газа (ренты) в 3 раза - с 14-29% до 54-69% в зависимости от скважины.﻿ Это указано в проекте закона №7038, зарегистрированном в парламенте 9 февраля, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Повышение ренты мотивировано введением "диверсифицированных ставок ренты в зависимости от цены на газ" .

Предлагается ввести 5 разных режимов ставок ренты в зависимости от цены на газ – до 200 долларов/тыс. м3, до 400 долларов, до 600 долларов, до 800 долларов и более 800 долларов. Максимальную ставку планируется установить на уровне 69% со скважины глубиной до 5 км и 54% со скважин глубиной более 5 км.

Такие ставки ренты 54-69% предлагается установить к текущей цене на газ (более 800 долларов за тыс. м3).

Также Гетманцев предложил кратно повысит ставки ренты и на новые скважины, за счет которых ранее планировалось наращивать добычу газа.

Напомним, что на данный момент ставки ренты вне зависимости от цены составляют 29% (на скважины до 5 км) и 14% (глубиной более 5 км). Их предлагается сохранить только для цены ниже 200 долларов за тыс. м3.

Отменим, что ниже 200 долларов цена в Украине за последние 7 лет опускалась лишь несколько раз, в 2019 году.

Как сообщалось, последнее повышение ренты на газ в 2014 году привело к падению добычи газа и росту импорта.

А 31 июля 2015 года Рада увеличила ставки платы за пользование недрами для природного газа, реализуемого не для нужд населения, с 28% до 55% для газа из залежей до 5 км и с 15% до 28% - более 5 км.