Часы Судного дня: как они устроены и почему они встали
На сегодняшний день, по сравнению с 2021 годом, стрелки гипотетических Часов Судного дня остались неподвижны. Они все еще стоят на отметке 100 секунд до полуночи. Сайт разобрался, что это значит и насколько человечество близко к уничтожению, сообщает Хайтек.
Второй год подряд стрелки часов колеблются на отметке 100 секунд до полуночи — часа, когда погибнет человечество. Тем не менее, еще не поздно повернуть время вспять и сделать мир более безопасным, заявили «хронометристы» журнала «Бюллетень ученых-атомщиков». Разбираемся, насколько это реально.
«Бюллетень ученых-атомщиков» — американский журнал, который освещает вопросы международной безопасности и угрозы, вызванные ядерным оружием, — а также другими видами оружия массового уничтожения, изменением климата и новыми технологиями.
Что такое Часы Судного дня?
Часы Судного дня показывают, насколько люди близки к тому, чтобы уничтожить мир опасными технологиями собственного производства. Они предупреждают, сколько метафорических минут до полуночи осталось у человечества. Каждый год сотрудники «Бюллетеня ученых-атомщиков» устанавливают новое время и оставляют стрелки нетронутыми.
Часы появились в 1947 году, чтобы обратить внимание людей на угрозу распространения и применения ядерного оружия. Ученые «Бюллетеня» считали его самой большой опасностью для человечества. В 2007 году стали учитывать и катастрофические нарушения, вызванные изменением климата.
Как устроены Часы Судного дня?
До своей смерти в 1973 году редактор «Бюллетеня» Юджин Рабинович решал, следует ли перемещать стрелку часов. Будучи лидером международного движения за разоружение, он активно общался с экспертами в области политики и учеными всего мира, чтобы настроить часы, и объяснял свое мнение на страницах журнала.
Сегодня за это отвечает Совет по науке и безопасности «Бюллетеня» — группа из 18 экспертов с различным опытом: от политики и дипломатии до военной истории и ядерной науки. Собрания проходят два раза в год для обсуждения событий, политики и тенденций. Положение часов объявляют в конце января.
Сейчас «Бюллетень» признает три основные угрозы цивилизации: изменение климата, распространение ядерного оружия и опасные технологии (эксперты включают сюда проблему био- и кибербезопасности).
«Каждая из этих угроз может уничтожить цивилизацию и сделать Землю непригодной для жизни людей», — отмечают ученые.
Самое хорошее и плохое время для человечества
Максимально спокойное время, по мнению ученых, было в 1991 году. Тогда время на часах установили на 17 минут до полуночи: все из-за распада СССР и подписания Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (его первую версию, СНВ-I, подписали в июле 1991 года) между Москвой и Вашингтоном.
До недавних пор максимально близкое время (две минуты до полуночи) устанавливали два раза — сначала в 1953 году, когда США и СССР испытали термоядерное оружие, а затем в 2018 году. Тогда ученые обвинили мировых лидеров в том, что они «не смогли эффективно отреагировать на угрозы ядерной войны и изменения климата». В 2019 году время не изменилось, а в 2020 году стрелки сдвинулись максимально близко за всю историю — 100 секунд до полуночи. Причина — пандемия COVID-19, а также изменение климата и нестабильность в мире. В 2021 и 2022 годах ситуация сохранилась.
Год был непростой, но часы не сдвинулись. Почему?
Ежегодно устанавливая Часы Судного дня, эксперты «Бюллетеня» отвечают на два важных вопроса: «Находится ли человечество в большей безопасности в этом году по сравнению с прошлым?» и «Находится ли человечество в большей безопасности в этом году по сравнению с предыдущими 75 годами?».
Несмотря на пандемию и ухудшение климата, прошлый год запомнится прогрессом в контроле ядерного оружия. Как отметил Скотт Саган, член Совета по науке и безопасности «Бюллетеня», США и Россия возобновили дипломатические диалоги об ограничении арсеналов и поддержании ядерной стабильности. Это внушает надежду.
Однако отношения между двумя странами остаются напряженными. Кроме того, Китай испытывает новое противоспутниковое оружие, Северная Корея производит новые ядерные материалы и разрабатывает ракеты малой дальности для атомного оружия, а ядерные запасы в Индии и Пакистане по-прежнему вызывают настороженность у всего мира. В итоге «мир сталкивается с бесконтрольной гонкой вооружений», — отмечает ученый.
Зачем нужны Часы Судного дня?
Изначально проект запустили, чтобы следить за ядерным оружием, применение которого повлияет на человечество и планету в целом. Сегодня эта угроза сохраняется, но не менее серьезной стала проблема изменения климата.
«Метафора с Часами особенно важна именно в этом случае, потому что для климата есть переломные моменты, когда вернуться уже не получится», — рассказала директор «Бюллетеня» Рэйчел Бронсон в подкасте Big Brains Чикагского университета.
Однако ученые постоянно подчеркивают, что Часы предназначены не для того, чтобы напугать людей. Их задача — подтолкнуть человечество к действию. Профессор Роберт Рознер называет их «канарейкой в угольной шахте» — сигналом, который побуждает шахтеров принимать быстрые меры для спасения своих жизней.