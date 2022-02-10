Часы Судного дня: как они устроены и почему они встали

На сегодняшний день, по сравнению с 2021 годом, стрелки гипотетических Часов Судного дня остались неподвижны. Они все еще стоят на отметке 100 секунд до полуночи. Сайт разобрался, что это значит и насколько человечество близко к уничтожению, сообщает Хайтек.

Второй год подряд стрелки часов колеблются на отметке 100 секунд до полуночи — часа, когда погибнет человечество. Тем не менее, еще не поздно повернуть время вспять и сделать мир более безопасным, заявили «хронометристы» журнала «Бюллетень ученых-атомщиков». Разбираемся, насколько это реально.

«Бюллетень ученых-атомщиков» — американский журнал, который освещает вопросы международной безопасности и угрозы, вызванные ядерным оружием, — а также другими видами оружия массового уничтожения, изменением климата и новыми технологиями.

Что такое Часы Судного дня?

Часы Судного дня показывают, насколько люди близки к тому, чтобы уничтожить мир опасными технологиями собственного производства. Они предупреждают, сколько метафорических минут до полуночи осталось у человечества. Каждый год сотрудники «Бюллетеня ученых-атомщиков» устанавливают новое время и оставляют стрелки нетронутыми.

Часы появились в 1947 году, чтобы обратить внимание людей на угрозу распространения и применения ядерного оружия. Ученые «Бюллетеня» считали его самой большой опасностью для человечества. В 2007 году стали учитывать и катастрофические нарушения, вызванные изменением климата.

Как устроены Часы Судного дня?

До своей смерти в 1973 году редактор «Бюллетеня» Юджин Рабинович решал, следует ли перемещать стрелку часов. Будучи лидером международного движения за разоружение, он активно общался с экспертами в области политики и учеными всего мира, чтобы настроить часы, и объяснял свое мнение на страницах журнала.

Сегодня за это отвечает Совет по науке и безопасности «Бюллетеня» — группа из 18 экспертов с различным опытом: от политики и дипломатии до военной истории и ядерной науки. Собрания проходят два раза в год для обсуждения событий, политики и тенденций. Положение часов объявляют в конце января.

Сейчас «Бюллетень» признает три основные угрозы цивилизации: изменение климата, распространение ядерного оружия и опасные технологии (эксперты включают сюда проблему био- и кибербезопасности).

«Каждая из этих угроз может уничтожить цивилизацию и сделать Землю непригодной для жизни людей», — отмечают ученые .

Самое хорошее и плохое время для человечества

Максимально спокойное время, по мнению ученых, было в 1991 году. Тогда время на часах установили на 17 минут до полуночи: все из-за распада СССР и подписания Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (его первую версию, СНВ-I, подписали в июле 1991 года) между Москвой и Вашингтоном.

Грибовидное облако над атоллом на Маршалловых островах 25 июля 1946 года, когда США взорвали бомбу Бейкера под водой. Изображение предоставлено Национальным управлением ядерной безопасности США

До недавних пор максимально близкое время (две минуты до полуночи) устанавливали два раза — сначала в 1953 году, когда США и СССР испытали термоядерное оружие, а затем в 2018 году. Тогда ученые обвинили мировых лидеров в том, что они «не смогли эффективно отреагировать на угрозы ядерной войны и изменения климата». В 2019 году время не изменилось, а в 2020 году стрелки сдвинулись максимально близко за всю историю — 100 секунд до полуночи. Причина — пандемия COVID-19, а также изменение климата и нестабильность в мире. В 2021 и 2022 годах ситуация сохранилась.

Год был непростой, но часы не сдвинулись. Почему?

Ежегодно устанавливая Часы Судного дня, эксперты «Бюллетеня» отвечают на два важных вопроса: «Находится ли человечество в большей безопасности в этом году по сравнению с прошлым?» и «Находится ли человечество в большей безопасности в этом году по сравнению с предыдущими 75 годами?».

Несмотря на пандемию и ухудшение климата, прошлый год запомнится прогрессом в контроле ядерного оружия. Как отметил Скотт Саган, член Совета по науке и безопасности «Бюллетеня», США и Россия возобновили дипломатические диалоги об ограничении арсеналов и поддержании ядерной стабильности. Это внушает надежду.

Однако отношения между двумя странами остаются напряженными. Кроме того, Китай испытывает новое противоспутниковое оружие, Северная Корея производит новые ядерные материалы и разрабатывает ракеты малой дальности для атомного оружия, а ядерные запасы в Индии и Пакистане по-прежнему вызывают настороженность у всего мира. В итоге «мир сталкивается с бесконтрольной гонкой вооружений», — отмечает ученый.

Зачем нужны Часы Судного дня?

Изначально проект запустили, чтобы следить за ядерным оружием, применение которого повлияет на человечество и планету в целом. Сегодня эта угроза сохраняется, но не менее серьезной стала проблема изменения климата.

«Метафора с Часами особенно важна именно в этом случае, потому что для климата есть переломные моменты, когда вернуться уже не получится» , — рассказала директор «Бюллетеня» Рэйчел Бронсон в подкасте Big Brains Чикагского университета .

Однако ученые постоянно подчеркивают, что Часы предназначены не для того, чтобы напугать людей. Их задача — подтолкнуть человечество к действию. Профессор Роберт Рознер называет их «канарейкой в ​​​​угольной шахте» — сигналом, который побуждает шахтеров принимать быстрые меры для спасения своих жизней.