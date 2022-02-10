В Украине могут появиться светофоры для велосипедистов

Новые светофоры для велосипедистов могут появиться на украинских дорогах уже в ближайшем будущем. Такие сигнальные устройства появились в свежей редакции государственного стандарта по светофорам, сообщает РБК-Украина.

Подразумевается, что эти светофоры будут устанавливаться на оживленных перекрестках, на которые выходят велодорожки. Зеленый сигнал для двухколесного транспорта должен загораться на несколько секунд раньше, чем для машин, двигающихся в том же направлении.

Считается, что за это время велосипедисты смогут доехать до середины перекрестка и поворачивающие налево, или направо машины их отчетливо будут видеть, чтобы безопасно пропустить.

Нынешняя версия стандарта также подразумевает, что в случае, если велодорожка примыкает к пешеходному переходу, то отдельный светофор для велосипедов устанавливаться не будет, ездокам придется спешиваться и перевозить двухколесное транспортное средство через дорогу вместе с пешеходами.

ГП "ГосгорНИИ" до 28 февраля принимает правки, комментарии и пожелания касательно новой редакции стандарта о светофорах, потому вероятно окончательный вариант алгоритма работы и мест установки новых велосветофоров станут известны позже.