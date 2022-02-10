Три практических совета, чтобы выступать как профессиональный оратор

Любая занятость рано или поздно включает в себя выступления, например, перед клиентом или создание презентаций для начальника, а потому этот навык нужно развивать, чтобы делать это успешно, сообщает WomanEL.

Далее 3 практических совета, чтобы выступать как профессиональный оратор.

Диктофон

Составив текст речи и презентацию попробуйте записать свое выступление на диктофон, а еще лучше на видео, чтобы посмотреть, как это выглядит со стороны и насколько понятным является выступление, раскрытие темы и ваша речь.

Фото Pixabay

Анализ

Первый пункт также дает почву для размышлений и анализа, ведь помогает выявить свои ошибки, например, неправильные ударения, слова-паразиты, зажатость или прочие недостатки и исправить их.

Язык тела

Немаловажным пунктом в успешном выступлении является язык тела, а потому обратите внимание на свою позу, не нужно переминаться с ноги на ногу или ерзать, ведь это выдает вашу неуверенность. Лучше отдавать предпочтение открытым и подчеркнуто уверенным позициям.