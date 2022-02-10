Украинский горнолыжник установил национальный рекорд на Олимпиаде-2022

Иван Ковбаснюк добыл лучший для Украины результат в горнолыжной комбинации на Олимпийских играх в 21-м веке, сообщает УНИАН.

28-летний представитель Закарпатья занял 14-е место в горнолыжной комбинации (спуск плюс слалом) на Играх-2022 в Пекине. Это рекорд Украины в нынешнем веке в этой дисциплине. В целом это второй лучший результат в истории Украины на Олимпиадах.

Только Николаю Скрябину в Нагано-1998 удалось финишировать с лучшим результатом в комбинации - 12-я позиция.

Ковбаснюк стал вторым украинским горнолыжником, который попал в топ-15 на Олимпийских играх.

Олимпиада-2022. Горные лыжи. Суперкомбинация

1. Иоганнес Штрольц (Австрия) – 2.31,43

2. Александр Кильде (Норвегия) – 0,59

3. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,68

14. Иван Ковбаснюк (Украина) – 13.00