Как работает косметика с «эффектом ботокса»

Кремы с «эффектом ботокса» обещают разглаживать морщины не хуже, чем инъекции ботулотоксина. Но косметологи предупреждают: рассчитывать на то, что они разгладят глубокие заломы или дадут продолжительный результат, не стоит, сообщает Газета.ru.

Инъекции ботулотоксина считаются одним из самых эффективных методов омоложения. Результат от процедуры сохраняется от трех до шести месяцев, затем морщины снова возвращаются на свои места. Тем, кто не готов регулярно колоться, производители косметики предлагают альтернативный вариант – кремы и сыворотки с ботоксоподобным действием. Но насколько они эффективны?

Как работает ботокс, знают сегодня практически все: препарат парализует мимические мышцы, в результате чего морщины разглаживаются и исчезают. Производители кремов с таким же эффектом утверждают: в их косметике содержатся так называемые ботулиноподобные вещества, которые тоже способны расслаблять мимические мышцы и разглаживать морщины. Однако самого ботулотоксина в составе таких средств нет – вещество быстро распадается и попросту не способно проникнуть сквозь верхний слой кожи. Что же тогда присутствует в составе средств с «эффектом ботокса»?

По словам Алтаны Базылевой, косметолога-дерматолога, сегодня одними из самых эффективных anti-age ингредиентов в косметике считаются ботулоподобные пептиды, которые, как правило, и входят в состав ботоксоподобных продуктов.

«Пептиды — это фрагменты белка, которые действуют как сигнальные молекулы в организме. Цельную молекулу белка в косметике использовать нецелесообразно, потому что в обычных условиях он является прочной структурой с большим молекулярным весом и не способен проникать через кожный барьер. Для того чтобы сделать возможной его проницаемость до более глубоких структур, белок подвергают процессу гидролиза. В результате этого процесса крупная молекула белка распадается на отдельные гидролизаты – пептиды, которые, благодаря своей небольшой молекулярной массе, могут свободно преодолевать эпидермальный барьер и работать в глубоких слоях кожи», — объясняет врач.

К ним относятся аргилерин, инилин, syn-ake – синтезированный пептид змеиного яда, — миоксинол и другие.

«Косметические средства с этими ингредиентами способны работать по типу ботулотоксина – ограничивать мимическую активность в области применения», — объясняет Базылева.

Благодаря новым технологиям и формам, молекулы действующих веществ настолько малы, что позволяют активным ингредиентам средств легко проникать в верхний слой дермы и качественно улучшать показатели кожи. Плюсом данных средств врач считает отсутствие такого эффекта, как «замороженное лицо». При регулярном применении эффект от них обязательно будет.

Врач считает, что такие средства хороши для профилактики появления морщин и заломов у людей с активной мимикой. Помогут они и продлить эффект от действия инъекций ботулотоксина.