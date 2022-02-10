TikTok и YouTube собирают наибольшее количество данных среди соцсетей

Исследование компании URL Genius показало, что TikTok и YouTube собирают наибольшее количество данных пользователей среди всех приложений социальных сетей. Причём, если YouTube делает это для собственной выгоды, то TikTok позволяет собирать данные сторонним трекерам, поэтому трудно сказать, каким образом эта информация используется в дальнейшем, сообщает 3Dnews.

В ходе исследования было установлено, что принадлежащий компании Google видеосервис YouTube собирает пользовательские данные преимущественно для собственной выгоды. Например, это делается для отслеживания истории просмотров или местоположения, чтобы демонстрировать пользователю релевантную рекламу. В это же время TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, в основном позволяет собирать данные сторонним трекерам, поэтому трудно сказать, куда уходит эта информация и как используется.

В случае со сторонними трекерами практически невозможно понять, кто собирает пользовательские данные, и о какой именно информации идёт речь. Это могут быть самые разные данные, в том числе о местоположении, а также личная информация, доступ к которой имеет приложение. Также отмечается, что сторонние трекеры могут отслеживать пользовательскую активность даже после выхода из приложения.

В ходе исследования URL Genius использовалась функция «Запись активности приложения», которая доступна в устройствах на базе iOS. С её помощью удалось установить, сколько разных доменов следит за пользовательской активностью в приложениях YouTube, TikTok, Twitter, Telegram, LinkedIn, Instagram, Facebook, Snapchat, Messenger и WhatsApp в течение одной сессии. YouTube и TikTok устанавливали по 14 сетевых контактов, что значительно больше, чем в случае с другими приложениями, которые в среднем устанавливали только 6 сетевых соединений. Отмечается, что для авторизованных пользователей эти значения, вероятнее всего, будут ещё выше.

Также удалось установить, что 10 трекеров YouTube принадлежат сервису. Это значит, что в основном платформа отслеживает пользовательскую активность в собственных интересах. При этом четыре трекера передавали данные третьей стороне. В случае TikTok 13 из 14 трекеров передавали данные третьим лицам, причём отслеживание не останавливалось даже в случае, если пользователь в настройках приложения не давал разрешения на это.

В прошлом TikTok подвергался критике за сбор и использование пользовательских данных, особенно в случае с данными несовершеннолетних пользователей платформы. В прошлом году в политике конфиденциальности TikTok было упоминание о том, что данные пользователей могут передаваться материнской компании сервиса, хотя утверждалось, что платформа соблюдает меры безопасности для «защиты конфиденциальности пользовательских данных».