Определены финалисты акции "Автомобиль года в Украине 2022"
31 января 2022 года Общественное жюри акции "Автомобиль года в Украине 2022" завершило голосование. По итогам голосования определены 10 автомобилей, которые вошли в финал, сообщает 24 Канал.
Эти 10 автомобилей будут протестированы Экспертным жюри, после чего его участники определятся с победителями в двух главных номинациях – "Легковой автомобиль 2022" и "Кроссовер/SUV 2022". Перечень автомобилей указан по алфавиту.
Легковой автомобиль 2022
Audi e-tron GT
Citroen C4
Mercedes-Benz C-Class
Nissan Leaf
Volkswagen Golf
Кроссовер/SUV 2022
Hyundai IONIQ5
Hyundai Tucson
Opel Mokka
Subaru Outback
Toyota Land Cruiser 300
По сумме баллов Экспертного и Общественного жюри будут определены победители главных и дополнительных номинаций.
Напомним, в этом году в акции принимают участие 99 автомобилей, из которых 45 авто борется за победу в главных номинациях. По результатам голосования Общественного и Экспертного жюри будут определены победители в главных номинациях – “Легковой автомобиль 2022” и “Кроссовер/SUV 2022”, и в дополнительных и специальной номинациях.
Голосование и подсчет голосов происходит под наблюдением аудиторской компании “Бейкер Тилли Украина”.