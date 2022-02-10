Определены финалисты акции "Автомобиль года в Украине 2022"

31 января 2022 года Общественное жюри акции "Автомобиль года в Украине 2022" завершило голосование. По итогам голосования определены 10 автомобилей, которые вошли в финал, сообщает 24 Канал.

Эти 10 автомобилей будут протестированы Экспертным жюри, после чего его участники определятся с победителями в двух главных номинациях – "Легковой автомобиль 2022" и "Кроссовер/SUV 2022". Перечень автомобилей указан по алфавиту.

Легковой автомобиль 2022

Audi e-tron GT

Citroen C4

Mercedes-Benz C-Class

Nissan Leaf

Volkswagen Golf

Кроссовер/SUV 2022

Hyundai IONIQ5

Hyundai Tucson

Opel Mokka

Subaru Outback

Toyota Land Cruiser 300

По сумме баллов Экспертного и Общественного жюри будут определены победители главных и дополнительных номинаций.

Напомним, в этом году в акции принимают участие 99 автомобилей, из которых 45 авто борется за победу в главных номинациях. По результатам голосования Общественного и Экспертного жюри будут определены победители в главных номинациях – “Легковой автомобиль 2022” и “Кроссовер/SUV 2022”, и в дополнительных и специальной номинациях.

Голосование и подсчет голосов происходит под наблюдением аудиторской компании “Бейкер Тилли Украина”.