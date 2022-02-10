Новая почта запустила доставку из онлайн-магазинов Испании и Франции

Нова Пошта Глобал будет доставлять товары из онлайн-магазинов Италии и Франции. В компании добавили, что шоппинг в этих странах обойдется украинцам дешевле, сообщает Новое время.

Нова пошта Глобал запустила доставку из онлайн-магазинов Испании и Франции через платформу NP Shopping. Об этом говорится в сообщении компании.

В компании отметили, что испанские и французские товары пользуются очень большим спросом среди украинцев.

"Наши клиенты получили сейчас прямой доступ к одним из лучших по качеству и ассортименту товарам, которые так давно хотели. Испания — это страна шопинга любимых брендов, где можно купить товары из первых коллекции значительно дешевле, чем у нас. А во французских интернет-магазинах легко найти эксклюзив и порадовать себя тем, чего в наших магазинах не найдешь или купить на треть дешевле, чем это будет представлено в Украине" , — отметили в компании.

Для доставки из испанских и французских магазинов будет действовать тариф 0 — 1 кг от 5$, 1 — 5 кг от 4$, 5 — 30 кг от 3,50$.