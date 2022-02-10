Сборная Украины по футболу опустилась в рейтинге ФИФА

Мужская сборная Украины опустилась с 25-го на 27-е место в свежем рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), хотя матчей в этом году еще не проводила. Это обновление стало первым в 2022 году после публикации декабрьского табеля о рангах, сообщает Обозреватель.

Рейтинг появился на официальном сайте ФИФА. Украинцев обошли команды Марокко и Японии. Африканцы поднялись с 28-й позиции на 24-ю, а азиаты – с 26-й на 23-ю. В топ-10 произошло всего одно изменение: Аргентина опередила Англию и стала четвертой. Тройку лучших по-прежнему составляют Бельгия, Бразилия, Франция.

Рейтинг на февраль 2022 года . Источник: ФИФА

Соперник "сине-желтых" по плей-офф чемпионата мира-2022, сборная Шотландии, тоже потерял два места и теперь лишь на 40-й строчке.

Александр Петраков в сборной Украины. Источник: УАФ

Женская же сборная Украины – 35-я в мире.

Мужская команда России, которая в стыковом матче сразится в марте с Польшей, опустилась на 35-ю позицию с 34-й.