Кортеж Ярославского сбил насмерть человека – источники

Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину. На месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Об этом, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщает Украинская правда.

"Немного после полуночи в полицию поступил звонок, что на трассе Чугуев – Мартовое сбили человека. Это произошло ближе к Мартовому. Погиб мужчина, средних лет. Никого рядом не было. На месте нашли номера 0018", – прокомментировал произошедшее собеседник издания.

По словам источника УП, такие номера принадлежат передней машине кортежа Ярославского. Он также отметил, что Ярославский часто сам водит машину.

Собеседники УП также добавили, что позже в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что стал участником ДТП возле Мартового, и что он придет в райотдел дать показания.

По состоянию на 10 утра, этот человек в полицию еще не приходил. Позже еще один собеседник сообщил, что водителя по состоянию на 12:00 уже допрашивают правоохранители.

По данным источников УП, есть свидетели, которые видели, как вечером кортеж Ярославского уезжал из Харькова (Ярославский работает в Харькове и проживает в Мартовом – ред.).

В полиции Харьковской области не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о смертельном ДТП вблизи Мартового. Пресс-секретарь полиции Харьковской области Елена Баранник пообещала выяснить, имела ли место смертельная авария возле Мартового поздно вечером 9 февраля или ночью 10 февраля и предоставить эту информацию позже.

Издание также пытается получить комментарии у самого Ярославского.