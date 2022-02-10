Назван срок снижения цен на газ в Европе

Цены на газ в Европе, достигавшие в 2021 году рекордных значений, несколько снижаются, однако все равно остаются высокими и, как прогнозируется, упадут только в 2023 году. Соответствующий срок называет Еврокомиссия в экономическом прогнозе на зиму 2022 года, сообщает Лента.Ру.

"Рост оптовых цен на газ, отмечавшийся до конца 2021 года, по-прежнему будет оказывать существенное давление на розничные цены на газ в течение всего нынешнего года" , — добавляется в документе.

В прогнозе отмечается также, что вместе с подорожанием газа существенно росли оптовые цены на электричество, которые также остаются довольно высокими. Дополнительно их поддержало и увеличение стоимости квот на выбросы углерода, хотя и в менее значительной мере.

В декабре 2021 года стоимость фьючерсов на газ в Европе била исторические рекорды, приближаясь к 2200 долларам за тысячу кубометров, а затем пошла на спад. К моменту написания новости цена колеблется вокруг отметки в 1000 долларов, свидетельствуют данные торгов.