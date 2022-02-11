Украинский банк ввел возможность покупки валюты в банкомате

ОТП Банк ввел возможность покупки в банкомате наличной иностранной валюты за наличные средства в гривне, заявили в пресс-службе финучреждения, сообщает Интерфакс-Украина.

"Для того чтобы осуществить обмен валюты, клиент ОТП Банка должен авторизоваться в банкомате с помощью карты, эмитированной ОТП Банком, выбрать соответствующий пункт меню, положить в банкомат наличные в гривне, а затем получить в долларах или другой валюте, которая доступна в банкомате" , – указано в сообщении.

Остаток засчитывается на гривневый счет клиента, пополнение мобильного номера или может быть перечислен на благотворительность.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2022 года по размеру общих активов ОТП Банк занимал 8-е место (73,425 млрд грн) среди 71 действовавшего в стране банка.