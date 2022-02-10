В ближайшие дни Украина получит ракетные комплексы Stinger от Литвы

В ближайшие дни Украина получит от Литвы партию зенитно-ракетных комплексов Stinger в рамках расширения военной помощи, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы увеличиваем количество военных инструкторов в Украине и будем предоставлять Украине дополнительное вооружение и военное оборудование. Я сообщила господину премьер-министру, что вскоре, в ближайшие дни, в Украину поступят зенитно-ракетные комплексы Stinger. Я надеюсь и искренне желаю, что Украине никогда не придется ими воспользоваться" , - сказала Шимоните на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.﻿