Названы причины онлайн-зависимости

Интернет-зависимости есть целый ряд причин, и часто они связаны с серьезными проблемами, рассказала Анастасия Сальникова. Среди них социофобия, депрессия, повышенная тревожность, которые могут брать начало из существующих проблем в отношениях с партнером, родителями, коллективом и любым другим значимым окружением, сообщает Газета.ru.

Чтобы выйти из зависимости, в первую очередь нужно признать ее наличие, постараться услышать других людей, которые говорят пользователю об этом.

«Дело в том, что человек, страдающий зависимостью, имеет искаженное мышление и не может эффективно закрывать свои потребности в любви, заботе, признании, отдыхе, безопасности и саморазвитии. Часто люди с интернет-зависимостью страдают прокрастинацией, откладыванием дел «на потом», потому что их фокус внимания направлен на краткосрочные удовольствия. Они имеют размытые цели либо совсем не понимают, куда им двигаться по жизни, поэтому коротают время, отвлекаясь на сериалы, фильмы, видео, соцсети и мессенджеры», — отметила Сальникова.

Зависимость — это всегда следствие более глубинных проблем, например, таких, как депрессия. А золотым стандартом в лечении как депрессии, так и многих других расстройств психики считается медикаментозное лечение и когнитивно-поведенческая психотерапия, направленная на работу с мышлением, эмоциональным состоянием и некорректными паттернами поведения.

Психотерапевт рекомендует не откладывать обращение к специалисту. Она считает, что лучше потратить время на эффективную работу над зависимостью, вместо того, чтобы много лет «пускать свою жизнь на самотек».