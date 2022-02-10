По всей Украине стартовали военные учения

Под общим руководством главнокомандующего ВСУ, Командованием Объединенных сил ВС Украины, представителей органов военного управления и других составляющих сил обороны и безопасности по всей территории Украины начаты командно-штабные учения "Метель-2022". Об этом сообщает телеканал "Дом"﻿.

По словам командующего Объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, тренировка является плановым мероприятием. Ее задача – совместная работа структурных подразделений органов управления, а также отработка вопросов управления группировками войск при ведении операции сил обороны.

Наев добавил, что военные маневры – продолжение оперативного сбора с руководящим составом Командования, представителями органов военного управления ВС Украины, а также других составляющих сектора обороны и безопасности.