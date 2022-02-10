"Смерть на Ниле": фильм об Эркюле Пуаро вышел на украинские экраны

Прошла гала-премьера детективного фильма "Смерть на Ниле". Новую работу режиссера Кеннета Браны первыми просмотрели Богдан Юсипчук, Анна Добрыднева, Слава Соломко, Стася Ровинская, Серж Смолин и Серж Пайе, Любомир Левицкий, Marietta, Khayat, Елена Лавренюк, Жан Гритцфельдт, Наталка Карпа, Art Demur и другие звездные гости и журналисты, сообщает Обозреватель.

Режиссер Кеннет Брана ("Тор", "Гамлет") и сценарист Майкл Грин ("Бегущий по лезвию 2049", "Логан") начали обсуждать возможность дальнейшей экранизации произведений Агаты Кристи после успешного фильма "Убийство в Восточном экспрессе". Запланировав создать кинематографическую вселенную известной писательницы, создатели остановились на истории "Смерть на Ниле". Долгожданная лента вышла на большие экраны с 10 февраля.

Фильм рассказывает об отдыхе бельгийского сыщика Эркюля Пуаро на борту гламурного парохода в Египте. Все идет кувырком после трагического завершения медового месяца одной идиллической пары. И отпуск Пуаро превращается в устрашающий поиск убийцы. История разворачивается на фоне эпических пейзажей с широкими пустынями и величественными пирамидами Гизы. В ней есть место неукротимой страсти и парализующей ревности, группе безупречно одетых героев-космополитов, а также немалого количества сюжетных поворотов, которые заставят зрителя ломать голову до конца, вплоть до шокирующей развязки.

Лента "Смерть на Ниле" показывает силу необузданной страсти в гламурном окружении. Эркюль Пуаро получит возможность свидетелем бесчисленных богатств, власти, денег, влияния, романтики, роскошной одежды, изысканного вина и невероятных путешествий. Однако в центре этого есть что-то гнилое. Это заставляет и детектива, и зрителя чувствовать себя неудобно и создает ощущение напряжения на протяжении всего фильма.