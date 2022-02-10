Ранний симптом бокового амиотрофического склероза проявляется во время ходьбы

По данным Ассоциации БАС, боковой амиотрофический склероз (БАС) – это неврологическое заболевание, вызывающее гибель двигательных нейронов. Что лишает мышцы способности сокращаться и расширяться, сообщает WomanEL.

Со временем пациенты теряют способность ходить, есть и говорить, что часто приковывает их к постели или инвалидному креслу. В конце концов, они не смогут дышать. Но можно ли его как-то распознать?

Ранний признак БАС, который можно заметить во время ходьбы

Из-за ухудшения состояния нейронов у пациентов с БАС ослабляются мышцы или они становятся жёсткими. Им труднее ходить или бегать. Они могут начать чаще спотыкаться. Вы можете заметить эти признаки лишь в одной ноге. Эксперты также говорят, что на ранних стадиях БАС может дать о себе знать в области кистей и предплечий.

Другие симптомы – это невнятная речь, судороги, трудности с глотанием или просто жеванием. Они появляются обычно немного позднее.

Что ещё нужно знать о БАС

По данным Национального института неврологических расстройств и инсульта, БАС чаще всего диагностируют в возрасте от 55 до 75 лет. По причинам, которые до сих пор не выяснены, вероятность развития заболевания у ветеранов боевых действий в 1,5-2 раза выше.

В настоящее время одобрены четыре препарата для лечения БАС и замедления распространения болезни. В настоящее время проводятся дополнительные исследования для поиска более эффективных методов лечения.