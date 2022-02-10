Врачи рассказали, что нужно знать о глазных каплях

Зрение – один из важнейших органов чувств человека, без которого невозможно представить качественную и полноценную жизнь. Поэтому заботиться о глазах следует начинать уже смолоду, а не тогда, когда их здоровье будет под угрозой. Правильное питание, прием витаминов, организация рабочего места, профилактические упражнения – залог сохранения вашего зрения, сообщает Обозреватель.

К сожалению, в случае развития заболеваний глаз соблюдения обычных правил бывает недостаточно и приходится обращаться к медикаментам, например глазным каплям.

Обычно офтальмологические капли содержат физраствор в качестве основного компонента, но, в зависимости от их назначения, могут добавляться лекарственные средства.

Когда могут понадобиться глазные капли?

В медицинской практике глазные капли – первое средство для коррекции нарушений зрения. Они могут не только увлажнить сухие глаза или контактные линзы, но и поддержать ленивый глаз или отсрочить развитие глаукомы, противостоять аллергическим проявлениям или бороться с инфекцией.

Если вы много работаете на компьютере или находитесь в сухом помещении, то оболочка вашего глаза может пересыхать и вызывать неприятные симптомы (жжение, боль, покраснение, выделение из глаз, изменения зрения). Подобное может происходить и при постоянном пользовании контактными линзами. Не стоит терпеть болезненные ощущения, обратитесь к врачу для назначения капель для увлажнения глаз или линз и следуйте его рекомендациям.

Длительное использование контактных линз при плавании в водоемах или без своевременной смены растворов и футляров может приводить к бактериальным и паразитарным инфекциям глаз. Для облегчения состояния вам могут назначить антибактериальные капли, а в случае развития осложнений могут потребоваться препараты с витамином-биотиком или даже хирургическое вмешательство. Если вы чувствуете, что глаза инфицированы, срочно снимите линзы и посетите окулиста для назначения своевременного и действенного лечения.

Контактные линзы требуют правильного хранения и ухода. Источник: pixabay.com

Часто глаза могут реагировать на наличие аллергена в окружающей среде или в питании. В таком случае вы можете ощущать слезотечение, зуд, красноту, водянистые выделения и т.д. Для облегчения симптомов рекомендуется использовать безрецептурные капли с антигистаминным эффектом, противоотечные средства или стабилизаторы тучных клеток. При развитии тяжелого или хронического состояния используются капли с кортикостироидами, однако они продаются только по рецепту и назначаются на короткое время.

Глазные капли хорошо помогают при конъюктивите – раздражении прозрачной мембраны, которая выстилает веки и покрывает глаза. Если воспаление вызвано бактериальной инфекцией, врач назначит средства с антибиотиком, в противном случае – противовоспалительные капли для глаз.

При повышенном давлении внутри глаза развивается серьезное заболевание – глаукома. Если его вовремя не лечить, то оно приводит к повреждению зрительного нерва и даже потере зрения. На ранней стадии глазные капли могут помочь уменьшить количество жидкости, производимой глазами, и улучшить ее отток. Следует отметить, что людям с глаукомой нельзя пользоваться сосудосуживающими каплями, поскольку они влияют на сосуды и повышают глазное давление.

Недуги глаз могут быть достаточно серьезными и нуждаться в хирургическом вмешательстве. После процедуры тоже пригодятся капли. Так, после операции по пересадке роговицы они помогают в заживлении и предотвращают отторжение донорской ткани.

Как правильно использовать глазные капли?

Любое лечение, даже профилактическое, должно согласовываться со специалистом, ведь самостоятельное использование препаратов может быть не только бесполезным, но и иметь негативные последствия.

Для достижения максимального лечебного эффекта специалисты советуют соблюдать несколько советов при использовании капель:

все средства должны быть стерильными и храниться согласно инструкции;

всегда мойте руки перед использованием капель;

не позволяйте аппликатору касаться непосредственно вашего глаза;

снимайте контактные линзы перед использованием капель, если окулист не рекомендовал вам их оставлять;

встряхните флакон с каплями перед использованием;

наклоните голову в сторону и старайтесь попасть во внутренний уголок глаза, а затем, не поднимая головы, несколько раз поморгайте;

если вам предназначено несколько видов капель, делайте между ними перерыв хотя бы 5-10 минут;

не увеличивайте дозировку, назначенную врачом. Как правило, глаз не вмещает более одной капли, а остальной препарат просто стечет по щеке;

не пропускайте приёма;

не стесняйтесь говорить врачу о ваших ощущениях и задавать вопросы.

Глазные капли могут решить многие проблемы со зрением, однако заниматься самолечением не стоит. Лучше вовремя обратиться к офтальмологу для полноценного обследования и убедиться, что препараты будут действенными и полезными.