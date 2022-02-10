Гибель спутников Starlink в атмосфере Земли показали на видео

Компания SpaceX отправила 3 февраля на орбиту Земли партию из 49 спутников Starlink, но большинство из них никогда не примут и не отправят данные из-за геомагнитной бури — аппараты уже начали гореть в атмосфере Земли. Процесс гибели объектов засняла камера организации Sociedad de Astronomia del Caribe, сообщает 3Dnews.

Как сообщалось накануне, солнечная вспышка привела к геомагнитной буре, значительно увеличившей плотность земной атмосферы, в результате чего до 40 из 49 спутников из новой партии, как ожидаются, сойдут с орбиты в ближайшие дни. Часть из них уже начала падать, сгорая в атмосфере.

Распад спутников был зарегистрирован камерой общества Sociedad de Astronomia del Caribe над Пуэрто-Рико 7 февраля. Судя по высказываниям Марко Лангбрека (Marco Langbroek), отслеживающего спутники в Нидерландах, вероятно на записи именно партия объектов Starlink, поражённых геомагнитной бурей — некоторые уже перестали существовать.

На трёхминутном видео отчётливо различимы объекты, сгорающие с разницей в минуту. Возможно, это две части обломков одного спутника или двух разных, путешествовавших в одной плоскости орбиты. Так или иначе Лангбрек подчеркнул, что речь идёт именно о спутниках, запущенных 3 февраля — об этом свидетельствует время, в которое объекты начали падать над Пуэрто-Рико.

По словам астронома, дополнительно он выполнил ряд специальных вычислений, подтвердивших его предположения. В ближайшем будущем ожидается намного больше «фейерверков», связанных с неудачным запуском. Считается, что 40 объектов, падающих в атмосферу в течение недели — уникальное явление, поэтому в ближайшие дни для наблюдателей, следящих за небом между 53 градусами северной широты и 53 градусами южной шансы увидеть необычные вспышки заметно повышаются.