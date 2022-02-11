Что можно взять в ручную кладь: полезные советы

Украинский лоукостер подробно рассказал, что пассажиры могут взять с собой на борт самолета в ручную кладь, сообщает УНИАН.

Соответствующие рекомендации опубликованы на Facebook-странице авиаперевозчика.

Средства для ухода и косметика в ручной клади

Продукты и напитки в ручной клади

Электроприборы в ручной клади

Лекарства в ручной клади

Другие мелочи в ручной клади.

Средства для ухода и косметика в ручной клади

Что разрешается:

бритва одноразовая и со сменными кассетами

гели и аэрозоли в емкостях до 100 млн

косметика в сухом виде

шампунь, кондиционер до 100 мл

крем от солнца до 100 мл

зубная щетка, расческа

зубная паста до 100 мл

влажные салфетки.

При этом важно понимать, что на борт можно взять жидкость в суммарном количестве до 100 мл. То есть вы можете взять одну бутылочку 100 мл или три, к примеру, по 30 мл.

Исключение – товары, купленные у Duty Free уже после прохождения проверки багажа на безопасность. Товары должны быть упакованы.

Что запрещается:

пенка для бритья или дезодорант в баллоне под давлением.

Продукты и напитки в ручной клади

Что разрешается:

еда в твердой форме

твердый сыр

детское питание в нескольких баночках, каждая до 100 мл.

Что запрещается:

йогурты, соки, желе, вода, алкоголь

консервы и продукты в банках

мягкий сыр типа бри или моцарелла

Некоторые из этих товаров можно взять на борт, если они куплены в Duty Free уже после прохождения проверки багажа на безопасность.

Электроприборы в ручной клади

Что разрешается:

ноутбук, планшет, телефон, зарядные устройства для них

павербанк до 70 Вт

фен

выпрямитель для волос

плойка

электробритва

электронная сигарета

утюг.

Лекарство в ручной клади

Что разрешается:

лекарство в твердой форме (таблетки, порошки) в оригинальной упаковке с инструкцией

лекарства в форме жидкости в емкостях до 100 мл со справкой от врача, что они жизненно необходимы

лекарства, продаваемые по рецепту, с рецептом или справкой от врача.

Другие мелочи в ручной клади

Что разрешается:

зажигалка

пустая бутылка

пляжный зонт, не превышающий размеры 55х40х20.

Что запрещается:

маникюрный набор

складной нож

штопор

лыжные палки

спицы для вязания

бенгальские огни, фейерверки.

При этом советуем обратить внимание на то, что каждая авиакомпания может иметь свои собственные дополнительные условия перевозки ручной клади, необходимо ознакомиться с ними отдельно.