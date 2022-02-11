Что можно взять в ручную кладь: полезные советы

Что можно взять в ручную кладь: полезные советы
Фото: Pixabay

Украинский лоукостер подробно рассказал, что пассажиры могут взять с собой на борт самолета в ручную кладь, сообщает УНИАН.

Соответствующие рекомендации опубликованы на Facebook-странице авиаперевозчика.

  • Средства для ухода и косметика в ручной клади
  • Продукты и напитки в ручной клади
  • Электроприборы в ручной клади
  • Лекарства в ручной клади
  • Другие мелочи в ручной клади.

Средства для ухода и косметика в ручной клади

Что разрешается:

  • бритва одноразовая и со сменными кассетами
  • гели и аэрозоли в емкостях до 100 млн
  • косметика в сухом виде
  • шампунь, кондиционер до 100 мл
  • крем от солнца до 100 мл
  • зубная щетка, расческа
  • зубная паста до 100 мл
  • влажные салфетки.

При этом важно понимать, что на борт можно взять жидкость в суммарном количестве до 100 мл. То есть вы можете взять одну бутылочку 100 мл или три, к примеру, по 30 мл.

Исключение – товары, купленные у Duty Free уже после прохождения проверки багажа на безопасность. Товары должны быть упакованы.

Что запрещается:

  • пенка для бритья или дезодорант в баллоне под давлением.

Продукты и напитки в ручной клади

Что разрешается:

  • еда в твердой форме
  • твердый сыр
  • детское питание в нескольких баночках, каждая до 100 мл.

Что запрещается:

  • йогурты, соки, желе, вода, алкоголь
  • консервы и продукты в банках
  • мягкий сыр типа бри или моцарелла

Некоторые из этих товаров можно взять на борт, если они куплены в Duty Free уже после прохождения проверки багажа на безопасность.

Электроприборы в ручной клади

Что разрешается:

  • ноутбук, планшет, телефон, зарядные устройства для них
  • павербанк до 70 Вт
  • фен
  • выпрямитель для волос
  • плойка
  • электробритва
  • электронная сигарета
  • утюг.

Лекарство в ручной клади

Что разрешается:

  • лекарство в твердой форме (таблетки, порошки) в оригинальной упаковке с инструкцией
  • лекарства в форме жидкости в емкостях до 100 мл со справкой от врача, что они жизненно необходимы
  • лекарства, продаваемые по рецепту, с рецептом или справкой от врача.

Другие мелочи в ручной клади

Что разрешается:

  • зажигалка
  • пустая бутылка
  • пляжный зонт, не превышающий размеры 55х40х20.

Что запрещается:

  • маникюрный набор
  • складной нож
  • штопор
  • лыжные палки
  • спицы для вязания
  • бенгальские огни, фейерверки.

При этом советуем обратить внимание на то, что каждая авиакомпания может иметь свои собственные дополнительные условия перевозки ручной клади, необходимо ознакомиться с ними отдельно.

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