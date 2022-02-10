Американцы выяснили, каким должен быть автомобиль мечты

Среди жителей Соединенных Штатов Америки провели забавный опрос с просьбой описать идеальный с их точки зрения автомобиль. Результаты немало удивили исследователей, сообщает РБК-Украина.

В опросе приняли участие 1172 жителей США в возрасте от 18 до 80 лет – 56 процентов мужчин и 43 процента женщин. И оказалось, что главным для американских автомобилистов являются не мощь Lamborghini, красота Ferrari или роскошь Rolls-Royce.

Даже в своих мечтах заокеанские автомобилисты оказались прагматичными и приземленными. Так при выборе сегмента около трети всех голосов набрали кроссоверы или SUV, а наиболее предпочтительным цветом был выбран черный. Например, черным кроссовером BMW бредят семьи с детьми. И это вписывается в текущий тренд – по прогнозам, к 2025 году на внедорожники придется 78% всех продаж автомобилей.

Любители дальних романтических путешествий предпочли бы купе Audi небесного цвета, а городские жители - белоснежный седан BMW. Патриотами оказались лишь сельские жители, мечтающие о красном пикапе Chevrolet.

Тремя главными чертами автомобиля мечты стали отличная управляемость, долговечность, а также высококачественный и удобный интерьер. И в абсолютном зачете победил все тот же баварский бренд BMW. На втором месте среди брендов расположился Ford, а третьим стал Audi.

Интересно, что об электрокаре Tesla мечтает лишь один из каждых 10 опрошенных американцев. Отметим также, шестьдесят два процента участников опроса готовы платить дополнительно от 50 и более долларов в месяц за страховку автомобиля своей мечты. Прагматики…