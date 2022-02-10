В ОДКБ заявили о сохранении угрозы эскалации на юго-востоке Украины

Существует угроза постоянной эскалации конфликта на юго-востоке Украины на фоне поставок вооружения Киеву со стороны западных партнеров, заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров, сообщает ТАСС.

По его словам, "характерным показателем" воздействия Запада на строительство и развитие украинских вооруженных сил является их "приведение к стандартам НАТО".

"Для реализации намеченных планов активно привлекается внешняя финансовая и консультативная помощь, заключаются договоры на поставку вооружения и военной техники. Только с января текущего года из Соединенных Штатов поставлено около 650 тонн боеприпасов и военного имущества различного назначения , - указал он. - На этом фоне существенное влияние на состояние региональной безопасности продолжает оказывать вооруженный конфликт на юго-востоке Украины ввиду постоянной угрозы его эскалации".

По словам Сидорова, сейчас в Украине размещаются иностранные военнослужащие, представители американских и европейских частных военных компаний, активно задействуются объекты инфраструктуры, "систематически осуществляются полеты боевой и специальной, в том числе стратегической, бомбардировочной и разведывательной авиации".