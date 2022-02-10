Toyota Corolla стала самым продаваемым автомобилем в мире в 2021 году

Звание самого продаваемого автомобиля в мире в 2021 году вновь удержала Toyota Corolla. Модели этого семейства нашли в общей сложности 985 тысяч покупателей, подсчитали в JATO Dynamics, сообщает Где и Что.

Больше всего проданных «Королл» в прошлом году пришлось на Китай (322 тыс. ед.), США (249 тыс. ед.) и Европу (191 тыс. ед.).

Второе место в списке мировых бестселлеров занял кроссовер Toyota RAV4, разошедшийся тиражом в 965 830 экземпляров – на 1% больше, чем в 2020 году. Замкнул тройку лидеров кроссовер Honda CR-V, продажи которого, наоборот, снизились на 2% и составили 713 143 единицы.

На четвертой строчке оказался еще один «японец» – бизнес-седан Toyota Camry, показавший результат 617 010 реализованных автомобилей (+7%). Пятым стал американский электрокар Tesla Model 3, на котором в прошлом году остановили свой выбор 592 729 человек (+68%).

В Топ-10 самых продаваемых автомобилей мира по итогам 2021 года также вошли Honda Civic (569 069 ед., -15%), пикап Ford F-150 (541 076 ед., -10%), хэтчбек Toyota Yaris (515 018 ед., -7%), седан Nissan Sylphy (498 583 ед., -8% и компактный китайский электрокар Wuling Mini EV (469 525 ед., +226%).