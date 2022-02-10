В Госдуме РФ анонсировали заседание о признании "ЛНР" и "ДНР"

Проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" планируют рассмотреть в начале следующей недели на Совете Госдумы. Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, сообщает РИА Новости.

Решение относительно обращения к президенту РФ о признании "ЛНР" и "ДНР" независимыми может быть принято на Совете Думы 14 февраля.