Укрализныця запускает новый маршрут

"Укрзализныця" анонсирует запуск нового дизель-поезда по маршруту Львов - Тернополь - Черновцы - Коломыя, заявили в пресс-службе компании, сообщает УНИАН.

Отмечается, что поезд будет курсировать с 28 февраля по будням.

Поезд будет отправляться из Львова в 07:17, из Тернополя в 09:10, из Черновцов в 13:33 и прибывает в Коломыю в 14:34. В обратном направлении поезд будет отправляться из Коломыи в 16:03, из Черновцов в 17:12, из Тернополя в 21:38 и прибывать во Львов в 23:27.