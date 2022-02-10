COVID-19 даже в легкой форме повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что люди, переболевшие COVID-19 даже в легкой форме, на протяжении от одного месяца до года после заражения подвержены повышенному риску развития болезней сердечно-сосудистой системы. Об этом, со ссылкой на исследование в Nature Medicine, сообщает Укринформ.

Авторы статьи проанализировали базы данных Министерства по делам ветеранов США и получили выборку из 153 760 человек, переболевших COVID-19. Также были набраны две контрольные группы: 5 637 647 пользователей US Veterans Health во время пандемии и еще 5 859 411 человек, информацию по которым собирали до пандемии.

Целью ученых было оценить риск наступления смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в течение 12 месяцев как для общей когорты, так и для тех, кто лечился от коронавирусной болезни в стационарах, отделениях интенсивной терапии или дома.

Ученые пришли к выводу, что в первые 30 дней после заражения люди с COVID-19 подвержены повышенному риску развития болезней сердечно-сосудистой системы и опасных состояний: цереброваскулярных заболеваний, аритмии, ишемической и неишемической болезней сердца, перикардита, миокардита, сердечной недостаточности и тромбоэмболии.

Эти риски были очевидны даже среди тех, кто не были госпитализированы в острую фазу инфекции.

«Наши результаты свидетельствуют о том, что риск сердечно-сосудистых заболеваний в течение одного года у выживших после острого COVID-19 значительный. Пути ухода за теми, кто пережил тяжелую форму COVID-19, должны включать внимание к сердечно-сосудистым заболеваниям» , - заявили ученые.

Авторы статьи считают, что лучший способ предотвратить длительный COVID-19 и его бесчисленные осложнения — это предотвратить заражение SARS-CoV-2.