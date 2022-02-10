В Белом доме прокомментировали начало военных учений РФ и Беларуси

Представительница Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон расценивает начало совместных российско-белорусских военных учений как действия, направленные на эскалацию. Об этом она заявила на последнем брифинге, сообщает Зеркало недели.

"Если вы посмотрите на подготовку этих военных учений — мы рассматриваем это как действия, направленные скорее на эскалацию, чем на деэскалацию", — отметила она.

Псаки заявила, что в США вызывает обеспокоенность столь большое скопление войск РФ возле Украины.

Напомним, 10 февраля в Беларуси начались совместные военные учения с РФ "Союзная решимость – 2022". В Минобороны России утверждают, что отработки должны продлится до 20 февраля.