Ярославский вылетел в Лондон

Бизнесмен Александр Ярославский, автомобиль из кортежа которого предположительно ночью сбил насмерть человека, полетел из Харькова в Лондон, сообщает Украинская правда.

Кроме того, стали известны подробности смертельного ДТП, предположительно совершенного олигархом Александром Ярославским. Телеграм-канал "Вести"﻿, ссылаясь на свои источники в МВД, сообщает, что вчера, 9 февраля в 22:55 на 534+200 км трассы Чугуев-Мартовое по дороге в Харьков автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG 2019 сбил мужчину-пешехода, вследствие чего тот скончался.

"Водитель не установлен и покинул место ДТП. На месте правоохранителями был найден номерной знак АХ0018ХО. По нему зарегистрировано ТС, владельцем является юрлицо ООО «Харьков Палас» – отель в центре Харькова, введенный в эксплуатацию Ярославским к Евро-2012", – пишет канал.

Отмечается, что конечным бенефициаром ООО "Харьков Палас" значится Александров Артем Владимирович. Человек с такими же данными был председателем правления "Укрсиббанка", когда тот принадлежал Ярославскому.

Кроме того, известно, что прямо сейчас олигарх пытается покинуть Украину. Сегодня ночью был зарегистрирован чартерный рейс в частный аэропорт Лондона. Прямо сейчас чартер немецкой компании летит из Харьков в Лондон.

По данным источников УП, чартер из Польши прилетел в Харьков в 12:50 и вылетел из Харькова в 13:50.

На его борту находятся Ярославский и его тесть Сергей Свентицкий.

По данным Flightradar, самолет двигается в аэропорт Фарнборо (Лондон, Великобритания).

А прямо сейчас управление Нацполиции в Харьковской области заявило, что вызывает на допрос Александра Ярославского.