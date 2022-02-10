Ермак прибыл в Берлин на встречу политсоветников "нормандской четверки"

Глава Офиса президента Андрей Ермак прибыл в Берлин на встречу политических советников лидеров нормандского формата.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook﻿.

"Прилетели с украинской делегацией в Берлин. Вскоре начнется вторая с начала года встреча политических советников лидеров нормандского формата", - написал он.

Ермак также отметил, что во время визита украинской делегации состоится ряд важных встреч. В частности, первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко проведет встречи с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Хабеком, министром финансов Кристианом Линднером, министром экономического сотрудничества и развития Свеней Шульце, а также с депутатами Бундестага и представителями германского бизнеса.

Во время встречи планируют обсудить финансовое взаимодействие и поддержку, реализацию проектов двустороннего экономического сотрудничества, развитие транспортного потенциала обеих стран. Кроме этого, в рамках диалога с немецким бизнесом планируется обсудить дальнейшее двустороннее взаимодействие в сферах развития "зеленой" энергетики и водной логистики, транспорта и торговли.

"Рассчитываем на конструктивный диалог и положительные результаты после всех встреч. Украина – не сама, и мы жестко будем отстаивать собственные интересы", - отметил Ермак.

Также глава Офиса президента анонсировал брифинг по результатам переговоров. Он начнется около 20:00 в посольстве Украины в Германии. Однако время брифинга может измениться.