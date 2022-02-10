Покупка валюты остается самым популярным способом инвестирования

Инвестиции в валюту наиболее распространенный способ вложений среди украинских горожан. Об этом свидетельствуют данные опроса Gradus, сообщает Минфин.

Согласно данным социологического исследования, 33% живущих в городе украинцев инвестируют в валюту. 12% вкладывают в реальный бизнес или недвижимость. 11% опрошенных инвестируют в драгоценные металлы, 9% в биткоин и другие криптовалюты и только 6% в акции.

Во что инвестируют украинцы / Инфографика Gradus

Как используют блокчейн-технологии

Большинство горожан что-то знают про криптовалюту и блокчейн-инструменты, 5% их используют.

Наиболее распространены активности среди пользователей: владение криптокошельком, операции на криптобиржах и майнинг.