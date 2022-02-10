Индия отменила обязательный карантин для туристов

Минздрав Индии пересмотрел правила въезда в страну, отменив ранее введенный обязательный недельный карантин для всех, сообщает РИА Новости.

Кроме того, въезжать без ПЦР-теста, предоставив только сертификат о вакцинации, смогут граждане 82 государств. Вместо карантина нужно заниматься самонаблюдением и в случае чего — изолироваться.

"Все путешественники будут самостоятельно следить за своим здоровьем в течение 14 дней после прибытия. Если у них появятся признаки и симптомы, указывающие на COVID-19, нужно немедленно самоизолироваться и сообщить в ближайшее медицинское учреждение", – говорится в пересмотренных протоколах.

Также власти страны отменили правило, по которому путешественники из "стран риска", где отмечены частые случаи заражения коронавирусом, должны сдавать ПЦР-тест в аэропорту и ждать там его результатов. Новый порядок въезда будет действовать с 14 февраля.

Ряд ранее введенных правил остался в силе. В частности, при заполнении анкеты на онлайн-портале Air Suvidha, помимо сделанного за 72 часа до начала поездки ПЦР-теста, туристы должны предоставить информацию о посещенных странах за 14 дней до въезда в Индию.

На борт самолета пассажиры смогут попасть, только показав заполненную на онлайн-портале анкету и пройдя измерение температуры. Помимо этого, по прибытии в Индию власти страны случайным образом выберут два процента от общего числа пассажиров на рейсе для проведения ПЦР-тестов.