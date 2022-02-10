Бело-красный флаг в Днепре: Беларусь направила в МИД ноту протеста

Возле здания городского совета Днепра государственный флаг Беларуси заменили на бело-красно-белый, который сейчас использует белорусская оппозиция, сообщает Деловая столица.

В связи с этим, посольство Беларуси в Украине направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста со ссылкой на ведомство.

Белорусская сторона рассматривает произошедшее как "циничное проявление недружественного отношения к суверенной белорусской нации и акт государственного вандализма со стороны властей Украины" , грубейшим образом нарушающий основополагающие принципы международного права.

"Белорусская сторона требует возвращения государственного флага Республики Беларусь на место его установки, принесения официальных извинений, проведения разбирательства по факту осквернения официальных символов иностранного государства, информирования о его результатах и принятия исчерпывающих мер по недопущению повторения подобных фактов в будущем" , — подчеркнули в посольстве.

Мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook заявил, что "у нас свободная страна" .

"Мы живем в свободной стране, понимаете?.. Поэтому, когда местная молодежь за бюджет участия установила у мэрии флагштоки с флагами национальных общин, то она имеет право эти флаги менять так, как ей заблагорассудится. Тем более, что в отличие от нацистской и коммунистической символики, бело-красный-белый флаг не является запрещенным в Украине. Поэтому молодежь может вешать у мэрии любые флаги, какие захочет. Хоть радужные. Это ее право" , — написал он.

Отметим, что режим Александра Лукашенко считает бело-красно-белый флаг экстремистским.